Het weer op Curaçao voor dinsdag 22 september

Willemstad – Het is merendeels zonnig, droog en heel warm. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 35 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal matig tot hard zijn (14-19 knopen met uitschieters tot 22 knopen).

Weeroverzicht dinsdag: Vandaag en de komende dagen zullen er geen systemen van betekenis over de eilanden trekken. We krijgen veel zonuren en tegelijkertijd zal de wind toenemen naar matig tot hard. We krijgen daardoor te maken met hogere temperaturen (zowel de minima als de maxima) met een minimum temperatuur rond de 28-29 graden Celsius en een maximum van 34-35 graden Celsius. Omdat het zo vochtig is, zal de gevoelstemperatuur hoger zijn. Gelukkig staat er dan een matige tot harde wind uit het oosten-zuidoosten wat deze omstandigheden wat draaglijker zal maken.

