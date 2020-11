Het weer op Curaçao voor dinsdag 3 november

Willemstad – Het is half bewolkt met voornamelijk op Aruba nog een kans op een bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 26 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal matig tot hard zijn (14-19 knopen met uitschieters tot 22 knopen).



Weeroverzicht dinsdag: Afgelopen nacht zijn er een aantal buien op de lokale eilanden gevallen, voornamelijk op Aruba. Die buienactiviteit neemt in de loop van de ochtend af. De wind neemt vandaag en morgen toe en zal matig tot hard zijn vanuit het zuidoosten. De orkaan Eta komt vandaag als een zware categorie vier orkaan in Nicaragua aan land en zal voor veel overlast zorgen onder andere harde wind, hoge golven, veel neerslag en aardverschuivingen. Honduras en andere landen in de buurt krijgen ook te maken met veel neerslag en mogelijke aardverschuivingen.

