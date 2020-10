Het weer op Curaçao voor donderdag 08 oktober

Weer op de ABC eilanden voor donderdag 8 oktober:Het is half tot merendeels zonnig en droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal over het algemeen matig zijn (12-17 knopen met uitschieters tot 24 knopen).

Weeroverzicht donderdag: Na de passage van de laatste tropische golf is het nu weer even rustig over de ABC eilanden. We zullen de zon vandaag heel vaak zien en het blijft warm.

