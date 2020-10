Het weer op Curaçao voor donderdag 29 oktober

Willemstad – Het is half bewolkt met een lokaal een bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 25 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal zwak tot matig zijn (8-13 knopen met uitschieters tot 15 knopen).

Weeroverzicht donderdag:Vandaag is de luchtvochtigheid en instabiliteit in de regio verder toegenomen. Hierdoor bestaat er een hogere kans op een lokale bui of twee. Een groot gebied met instabiele weersomstandigheden die zich vanuit de tropische Atlantische Oceaan over de oostelijke eilanden van het Caribisch gebied verplaatst, is geassocieerd met een paar tropische golven.

Condities worden naar verwachting in de komende dagen gunstiger voor de ontwikkeling hiervan tot een mogelijk tropisch cycloon tijdens het weekend of begin volgende week terwijl het systeem zich naar het westen verplaatst over de centrale en westelijke Caribische Zee. Het weerbeeld op de lokale eilanden zal beïnvloed worden door de passage van dit systeem en we zullen het merken door de afname van de wind en hogere kansen op buienactiviteit.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

