Het weer op Curaçao voor het komend weekend

Vrijdag 11 september: Het is half bewolkt en merendeels droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig zijn (10-15 knopen met uitschieters tot 18 knopen).

Weeroverzicht vrijdag: We hebben over het algemeen stabiele weersomstandigheden over onze regio waardoor er vandaag geen neerslag van betekenis wordt verwacht. Verder, hebben we op de Atlantische Oceaan nog steeds te maken met twee tropische stormen (Paulette en Rene) en nog eens vier andere gebieden die zich kunnen ontwikkelen. Er is momenteel één systeem die nauwlettend in de gaten wordt gehouden, gezien het 90% kans heeft om in vijf dagen verder te ontwikkelen tot een cycloon en mogelijk later volgende week het Caribisch gebied zou kunnen naderen of bereiken.

Zaterdag 12 september: Het is half bewolkt en het blijft merendeels droog. In de avond of nacht op zondag bestaat er een kans op een lokale (onweers)bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig zijn (10-15 knopen met uitschieters tot 18 knopen).

Zondag 13 september: Het is half bewolkt met een kans op een lokale bui in de ochtenduren. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 34 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig zijn (10-15 knopen met uitschieters tot 18 knopen).

