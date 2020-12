Het weer op Curaçao voor het weekend

4 Gedeeld

Weeroverzicht voor het weekend: Het weerbeeld blijft merendeels onveranderd in de komende dagen. Er zullen van tijd tot tijd wolkenvelden trekken over de eilanden en die kunnen leiden tot lokaal een bui of twee of zelfs misschien een aantal buien later in het weekend.

De maximum in het weekend zal rond de 29-30 graden zijn, in de nacht wordt het minimaal rond de 23-25 graden, en de wind zal zwakker worden en merendeels zwak worden uit het oosten-noordoosten. We zullen verder tussen of na de buien kunnen genieten van de zon en lekkere temperaturen.

