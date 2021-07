Het weer op Curaçao voor maandag 12 juli en de komende dagen

WILLEMSTAD – Maandag 12 juli: Het is half bewolkt met een kans op een lokale bui of twee in de ochtenduren. Het is verder ook winderig. Een tropische golf trekt met de meeste activiteit ten noorden van de lokale eilanden en kan tot in de ochtenduren tot een lokale bui of twee zorgen. In de loop van de ochtend zal de wind uit het oosten flink toenemen en de buienactiviteit verdwijnen. De verwachte minimum temperatuur zal rond de 26 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het oosten komen en zal matig tot hard zijn (17-25 knopen met uitschieters tot 29 knopen).

Weeroverzicht voor de komende dagen (dinsdag 13 juli- vrijdag 16 juli):



Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt het half bewolkt tot merendeels zonnig en heiig en het blijft merendeels droog. Op donderdag zal de kans op een buitje ietsjes stijgen. De wind zal uit het oosten komen en zal over het algemeen afnemen, voornamelijk op woensdag, en zal matig tot hard zijn (14-19 knopen met uitschieters tot 23 knopen) op de dinsdag en donderdag en voornamelijk matig zijn op de woensdag (12-17 knopen met uitschieters tot 21 knopen). Het wordt overdag 32 graden Celsius en in de nacht ongeveer 27 graden. Op woensdag kan het overdag 33 graden Celsius worden.

Vrijdag wordt het half bewolkt met lokaal een kans op een bui of twee door de passage van een tropische golf. De wind zal uit het oosten komen en zal matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 25 knopen). Het wordt overdag 32 graden Celsius en in de nacht ongeveer 26 graden.



