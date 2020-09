Het weer op Curaçao voor maandag 14 september

Willemstad – Het is merendeels zonnig, droog en warm. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 35 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 25 knopen).

Weeroverzicht maandag: We bevinden ons nog steeds onder de invloed van een droge en stabiele lucht. Door de vele aantal uren zon, kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 35 graden. Komende nacht wordt het ook zeer warm met een minimum van 29 graden. Verder hebben we nu over de Atlantische Oceaan er vijf tropische cyclonen. Dit is de tweede keer dat de Atlantische Oceaan er vijf of meer tegelijkertijd heeft. De eerste keer was in 1971, toen waren er zes. De actieve cyclonen zijn orkaan Paulette, tropische storm Sally, tropische storm Teddy, tropische depressie Rene en tropische depressie 21.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

