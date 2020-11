Het weer op Curaçao voor maandag 16 november 2020

31 Gedeeld

Willemstad – Het is half tot zwaar bewolkt met een aantal lokale regenbuien. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 23 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 30 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het noordoosten komen en zal matig zijn, maar krachtiger tijdens buien (11-16 knopen met uitschieters tot 18 knopen).



Weeroverzicht maandag: We beginnen de nieuwe week met lokaal heel veel neerslag op Curacao. Vannacht heeft het veel geregend op veel plaatsen op Curacao. Lokaal is er, voornamelijk op Bandabou, zelfs rond de 80 mm regen gevallen. We hebben te maken met een zeer vochtige luchtstroming uit het noordoosten dat leidt tot de formatie van stapelwolken die uitgroeien tot buien. Die buien zijn lokaal zeer pittig en tot dusver is er geen onweer gemeld maar wel windvlagen.

De komende dagen blijft het weer onstabiel, gezien er ook een andere tropische golf met 30% kans op ontwikkeling in vijf dagen over de regio zal passeren en dus ook tot meer buienactiviteit kan leiden.

