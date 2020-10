Het weer op Curaçao voor maandag 26 oktober

Willemstad – Het is half bewolkt met een kleine kans op een lokale bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn.

De wind komt uit het oosten en zal over het algemeen matig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 20 knopen).

Weeroverzicht maandag: Het is mooi en merendeels droog weer vandaag en dat zal het morgen dinsdag ook blijven. De kans op een bui, die is er wel, maar die is klein en het zal heel lokaal zijn en kort.

De wind komt uit het oosten en zal matig zijn. Verder hebben we in het noordoosten van het Caribisch gebied een tropische storm, Zeta, die later vandaag verder in kracht zal toenemen en een orkaan zal worden. De verwachting is dat ie de regio van Cancun, Mexico zal treffen in de komende nacht.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

