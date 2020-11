Het weer op Curaçao voor woensdag 11 november

6 Gedeeld

Willemstad – Het is half bewolkt met een kans op een lokale bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 25 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit verschillende richtingen komen maar voornamelijk uit een oostelijke richting en zwak zijn (4-9 knopen met uitschieters tot 10 knopen).

Weeroverzicht woensdag: Een tropische golf trekt vandaag relatief ver ten noorden van de lokale eilanden en zal vandaag naar verwachting het weer nog weinig beïnvloeden. Wel kunnen er lokaal een aantal stapelwolken ontstaan waaruit een bui kan vallen. Voor de rest blijft het nog rustig.

Vanaf vanavond of vannacht kan de bewolking gaan toenemen en kunnen de eerste buien gaan vallen, activiteit die verder morgen en de komende dagen zal toenemen, waardoor er gezegd kan worden dat de rest van de week en mogelijk ook begin volgende week we van tijd tot tijd buienactiviteit met kans op onweer kunnen verwachten.

De tropische golf die nu al 80% kans heeft op ontwikkeling in vijf dagen, zou zich in het westen van het Caribisch gebied kunnen ontwikkelen en Iota genaamd kunnen worden. We zullen dit systeem in de gaten houden.

