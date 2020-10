Het weer op Curaçao voor woensdag 14 oktober

Willemstad – Het is half bewolkt en overdag is er een kleine kans op een lokale bui. Tussen vanavond en komende nacht is de kans op een lokale (onweers)bui wat hoger. Indien dat plaatsvindt, zal het mogelijk uit het zuidwesten komen en gepaard zijn met krachtige windvlagen uit die richting.

De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 26 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 34 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal over het algemeen matig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 19 knopen). Indien er vanavond of komende nacht onweer zou plaatsvinden zou het harder kunnen waaien (windkracht 5 tot 6, 16 tot 21 knopen) vanuit het zuidwesten.

Weeroverzicht woensdag: Een storing trekt naar het westen over de regio en zorgt vandaag overdag voor niet veel activiteit in de regio maar vanavond of komende nacht zou dat wel anders kunnen zijn indien er onweersbuien over het noordwesten van Venezuela ontstaan en naar het noordoosten trekken en dan ons kunnen bereiken. Die kans is nog aanwezig. Als dat gebeurd, dan zou dit gepaard kunnen zijn met krachtige windvlagen uit het zuidwesten. Morgen neemt de kans op regen weer af.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

