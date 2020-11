Het weer op Curaçao voor woensdag 18 november

Willemstad – Het is half bewolkt met in de ochtend een kans op een lokale bui of twee. Vanmiddag merendeels droog tot droog. Vanavond en vannacht bestaat een hoge kans op opnieuw regen- en onweersbuien. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 24 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 31 graden Celsius zijn.

De wind zal vanuit het oost-zuidoosten komen en zal zwak tot matig zijn, maar krachtiger tijdens buien en ook uit een zuidelijke richting tijdens de mogelijke buien de komende avond en vannacht (7-12 knopen met uitschieters tot 15 knopen).



Weeroverzicht woensdag: Een tropische golf met een 30% kans op verdere ontwikkeling over de zuidwestelijke regio van het Caribisch gebied, trekt vandaag nog in de buurt van de lokale eilanden en kan lokaal in de ochtenduren zorgen voor een lokale bui of twee.

Vanmiddag blijft het echter merendeels droog of droog, maar tussen vanavond en vannacht is de kans hoog dat er opnieuw een gebied met regen en onweer zich ontwikkeld en vanuit het noorden van Venezuela deze kant optrekt. Die onweersbuien kunnen vergezeld gaan met harde windvlagen. Omdat er weer kans is op lokaal veel neerslag, kunnen er overstromingen plaatsvinden. Donderdagochtend zal de kans op neerslag geleidelijk afnemen.

