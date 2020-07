Het weer voor vandaag en komend weekend

7 Gedeeld

Willemstad – Het is half bewolkt, heiig en winderig met een kans op een lokale bui in de ochtenduren. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal matig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 26 knopen).



Weeroverzicht vrijdag: De aanwezigheid van een wat vochtige lucht kan op vrijdag leiden tot plaatselijk een bui in de ochtenduren. Tijdens de middaguren moet het droog zijn. We bevinden ons ook onder een dunne massa saharastof, wat leidt tot een matige luchtkwaliteit. Mensen die buitengewoon gevoelig zijn voor luchtverontreiniging, wordt aangeraden hiermee rekening te houden en buitenactiviteiten te beperken.

Zaterdag 4 juli: Het is half bewolkt, heiig en droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 23 knopen).



Zondag 5 juli: Het is half bewolkt en heiig met een kans op een lokale bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig tot hard zijn (13-18 knopen met uitschieters tot 21 knopen).



Weeroverzicht zaterdag en zondag: Het blijft op zaterdag droog of merendeels droog. Op zondag is er wel weer een kans op een plaatselijk bui. De wind neemt in de loop van het weekend wat af en we behouden de saharastof maar mogelijk in mindere mate.

