Het weerbericht op Curaçao voor komend weekend

Vrijdag 28 augustus: Het is half bewolkt en wat heiig met een kans op een plaatselijke bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal over het algemeen matig zijn (12-17 knopen met uitschieters tot 20 knopen).

Weeroverzicht vrijdag: Een gebied met wat saharazand trekt over onze regio en zal voornamelijk later vandaag en morgen heersen. Het is geen dikke massa maar het kan wel tot de nodige overlast leiden bij mensen die hiervoor gevoelig zijn. Voor de rest zijn er in de korte termijn geen veranderingen in het weerbeeld. Er zijn wel twee nieuwe gebieden die in de gaten worden gehouden en één specifiek, de eerste die onderweg is, heeft een 30% kans om zich verder te ontwikkelen. De verwachting is dat deze eerste systeem begin volgende week ten noorden van ons trekt. Wat het systeem ons zal brengen is nog niet zeker, gezien het zich nog verder moet ontwikkelen, maar een aantal buien begin volgende week kunnen niet worden uitgesloten.

Zaterdag 29 augustus: Het is half bewolkt en heiig met een kans op een plaatselijke bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het noordoosten en zal zwak tot matig zijn (8-13 knopen met uitschieters tot 18 knopen).

Zondag 30 augustus: Het is half bewolkt met een kans op een plaatselijke bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het noordoosten en zal merendeels zwak zijn (6-11 knopen met uitschieters tot 12 knopen).

