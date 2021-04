Het wordt stoffig de komende dagen

WILLEMSTAD – De komende dagen worden weer stoffig: Sahara zand trekt over de Caribische regio. Het Caribbean Weather Center benadrukt dat het hier niet gaat om as van de La Soufriere.

Tot nu toe zijn er ook geen deeltjes van de uitbarstende vulkaan op de ABC-eilanden terecht gekomen. Maar er is altijd een kleine kans. De heiigheid in de lucht is vooral het gevolg van zand uit de Sahara.

