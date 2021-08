Hevige regenval teisterde Aruba gisteren

331 Gedeeld

Foto’s – Dienst Openbare Werken Aruba

ORANJESTAD – De hevige regenval die ook Aruba gisteren teisterde heeft voor veel overlast gezorgd. Straten liepen onder water en Dienst Openbare Werken (DOW) zette pompen in om het water weg te krijgen.

In diverse wijken viel de elektriciteit uit. Het Caribbean Weather Center waarschuwde ‘s ochtends voor meer slecht weer als gevolg van de passerende tropical wave. Daarnaast zorgden de harde wind en de regen voor vele verkeersongelukken, die veel schade veroorzaakten aan de infrastructuur. Inmiddels is de depressie voorbij Aruba getrokken. Het eiland kan vandaag en morgen nog wat lichte regen verwachten, maar het ergste is voorbij.

