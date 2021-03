Hiddink debuteert vanavond met Curaçao tegen St. Vincent and the Grenadines

29 Gedeeld

Vanavond om 18.00 uur trapt het Curaçaose voetbalelftal af tegen Sint-Vincent and the Grenadines. Het is de eerste officiële wedstrijd onder leiding van bondscoach Guus Hiddink.

Vier wedstrijden moet Curaçao spelen in de eerste ronde op weg naar kwalificatie voor het WK in Qatar. Andere tegenstanders zijn Cuba, de Britse Maagdeneilanden en Guatamala.

Curaçao staat op de Fifa-ranglijst op de hoogste plaats van de vier: 76. Tegenstander van vanavond, Sint Vincent and the Grenadins staat op 168. Cuba staat op 180 en de Britse Maagdeneilanden bijna onderaan op plek 208. Guatamala is de hoogst geplaatste ploeg na Curaçao en staat op 130.

Wil je de wedstrijd in het SDK stadion zien, dan is dat mogelijk via de volgende stream:

http://www.hesgoal.com/news/76204/Curacao_vs_Saint_Vincent_and_Grenadines.html