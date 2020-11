Hiddink mag na kort geding bondscoach worden van Curaçao

Remko Bicentini in de rechtbank in Willemstad NOS / DICK DRAYER

Willemstad – Tijdens het kort geding dat vandaag diende op Curaçao tussen de nationale voetbalbond FFK en zittend bondscoach Remko Bicentini is besloten dat Guus Hiddink de nieuwe bondscoach van het eiland mag worden.

Eerder dit jaar werd Hiddink door de bond aangetrokken als nieuwe bondscoach. Daarmee volgde het ontslag van de zittende bondscoach Bicentini, deze ging hier echter niet mee akkoord.

De rechter vroeg tijdens het kort geding aan beide partijen om er samen uit te komen. Heet hangijzer was een door Bicentini geschreven brief aan de belangenvereninging Coaches Betaald Voetbal (CBV). FFK en Hiddink wilden dat hij deze brief zou intrekken, zoals in de erecode van CBV vermeld staat.

Uiteindelijk besloot Bicentini de brief niet te willen intrekken maar zijn de partijen het met elkaar eens geworden en hebben zij de zaak formeel afgewikkeld. Zij hebben een overeenkomst getekend waarin staat dat er niet getornd wordt aan de erecode. Hierdoor is er voor Hiddink geen belemmering meer om als bondscoach aan de slag te gaan.

FFK heeft Bicentini een jaarsalaris aangeboden, maar de trainer ging hier niet mee akkoord. Bicentini wil ook een vergoeding voor zijn verdienste, mocht de ploeg zich kwalificeren voor het WK in Qatar in 2022. Die missie kan nu voortgezet worden door Hiddink. Hij was in afwachting van het kort geding op Curaçao. De Nationale Ploeg van Curaçao nam nog nooit deel aan een WK.

