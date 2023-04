Hier luncht koning Willem-Alexander vandaag

DEN HAAG – Ter gelegenheid van zijn 10-jarig regeringsjubileum biedt koning Willem-Alexander vandaag een feestelijke lunch aan op Paleis Huis ten Bosch. Genodigden zijn 100 mensen die een 10 verdienen. Onder hen de Curaçaose inwoners Maya Mathias, Alita Sing en Denice Bezemer-Hoyer.

Over de locatie, de Oranjezaal op Paleis Huis ten Bosch schrijft website modekoninginmaxima.nl.

De geschiedenis van de imposante ruimte brengt de website terug naar de zeventiende eeuw. In deze tijd liet stadhouder Frederik Hendrik van Oranje -ook wel bekend onder de naam Stedendwinger- een zomerverblijf bouwen voor zijn vrouw, Amalia van Solms.

Architect Pieter Post werd hiervoor in de arm genomen. Hij ontwierp een (Hollands) classistisch ontwerp in de vorm van een Grieks kruis. De zijvleugels die vandaag de dag gebruikt worden voor wonen en werken, werden pas in de achttiende eeuw toegevoegd.

In de grote, centrale zaal met achthoekig plafond gaat de koning vandaag, 26 april dus lunchen. Zijn gasten hoeven hiervoor niet het hele paleis door. Zodra je het bordes betreedt, kom je namelijk in de vestibule terecht en via de centrale deur, tussen de twee trappen door, kom je vervolgens in de Oranjezaal. Eigenlijk is het dus alleen maar rechtdoor.

Maya, Alita en Denice zullen als één van de 100 gelukkigen, tijdens de lunch hun ogen uitkijken. De ruimte is namelijk van plint tot nok gevuld met schilderingen uit de zeventiende eeuw. In de tijd dat Paleis Huis ten Bosch gebouwd werd, overleed Frederik Hendrik, de grote liefde van Amalia Solms. Om haar man te eren, wijdde Amalia de ruimte door middel van kunst aan haar man.

Architect en kunstenaar Jacob van Campen mocht de inrichting van de zaal verzorgen.