Hip Hop ontmoet Tambú in Museo dit Tambú Shon Ciola

WILLEMSTAD – Wat gebeurt er als Hip Hop de Tambú ontmoet? Artiest Juersson Hermanus presenteert zijn voorstelling Yu di Kòrsou in het Museo di tambu Shon Ciola op zondag 15 januari om 12.00 uur.

‘Yu di Kòrsou’, kind van Curaçao, is een dansvoorstelling, waarin Hermanus opzoek gaat naar wat hij nodig heeft om een band te leggen tussen zijn roots en zijn identiteit als persoon en danser.

Als maker richt hij zich op zijn Curaçaose roots en begint hij zijn onderzoek met de focus op tambú, een onderdeel van zijn Curaçaose en Bonairiaanse identiteit, die hij incorporeert in zijn hiphop dansachtergrond.

De Curaçaose tambú ontstaat in de zeventiende en achttiende eeuw uit verschillende West-Afrikaanse muziekstijlen, dansen en rituelen. Die zijn meegekomen met de Afrikanen die tot slaaf gemaakt en naar Amerika gevoerd zijn.

Deze mengeling van Afrikaanse invloeden verandert met de tijd en past zich aan aan de lokale omstandigheden. Afrikaanse elementen zoals herhaling, ritme, bepaalde percussie-instrumenten en improvisatie blijven duidelijk herkenbaar in de Curaçaose tambú.

Tijdens zijn zoektocht ontdekt hij hoeveel overeenkomsten er zijn tussen zijn identiteit en Afrika en Tambú en hiphop. Ook gaat hij confronterende gesprekken aan met zijn familie en gemeenschap. Met vondsten uit zijn onderzoek stelt hij zichzelf de vraag hoe kies ik wie ik wil zijn?

Het Tambú-meseum is te vinden in de kaya Sabana Baka op nummer 31. Deze straat is te bereiken door de Santa rosaweg af te rijden, die gaat daarna over in de Kaminda Hose Liberia. Bij de Stakamahachi Toko, moet je dan linksaf.