Historisch moment: Staten kunnen vanaf vandaag interrumperen

WILLEMSTAD – Vandaag is het eerste debat in de Staten waarbij parlementsleden kunnen en mogen onderbreken. Deze aanpassing in het reglement van orde moet meer debat opleveren, waarbij Statenleden elkaar en de regering de maat kunnen nemen.

Er komt ook een vragenuurtje, zoals in de Tweede Kamer gebruikelijk is. De manier waarop het gebeurd is iets anders dan in Den Haag. Zomaar een interruptie plaatsen os niet mogelijk, die moet met een apparaatje aangevraagd worden bij de Statenvoorzitter. Maximaal drie interrupties zijn toegestaan per parlementslid.

De parlementsleden zijn inmiddels getraind in het systeem, de ministers niet, die krijgen een uitleg als ze in de Staten verschijnen.

Statenvoorzitter Charetti America-Francisca zegt dat het om een historisch moment vandaag gaat. Al jaren praten de Staten over de mogelijkheid tot interrumperen, nu is het een feit.

Het vragenuurtje is op donderdag om de twee weken en geschiedt op basis van schriftelijke vragen. De beantwoording is mondeling.