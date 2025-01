Geschiedenis Historische blik op slavernijgeschiedenis verbreed in speciaal themanummer Dick Drayer 25-01-2025 - 2 minuten leestijd

AMSTERDAM – Het Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) heeft het themanummer ‘Wie schrijft onze geschiedenis van de slavernij’ uitgebracht, dat een vernieuwend licht werpt op de geschiedschrijving over slavernij en kolonialisme. Dit themanummer, samengesteld door gastredacteur Patricia D. Gomes, beoogt meer ruimte te geven aan het perspectief van Zwarte historici en kennisdragers. De uitgave sluit aan bij het slavernijherdenkingsjaar 2023-2024, dat 150 jaar staatstoezicht op slavernij markeert.

Historica Gomes benadrukt in het nummer dat de bijdragen van Zwarte grassroots-initiatieven en activisten historisch onderbelicht zijn gebleven. Gomes stelt dat ondanks de erkenning van deze perspectieven in historisch onderzoek, structurele barrières zoals het gebrek aan vaste aanstellingen voor Zwarte kennisdragers binnen universiteiten en media de inclusie blijven beperken.

Het nummer bevat artikelen over de maatschappelijke impact van slavernij, zoals het onderzoek van Hans Ramsoedh naar het beleid in Suriname na de afschaffing van slavernij. Ramsoedh laat zien hoe het koloniale bestuur vrijverklaarden economisch afhankelijk hield van plantages, zonder hen politieke inspraak te bieden.

Daarnaast bespreekt Rose Mary Allen in haar bijdrage de ontwikkeling van slavernijherdenkingen op Curaçao en de invloed van Surinaamse migranten hierop. De migranten brachten herinneringen aan slavernijherdenkingen mee, wat bijdroeg aan een bredere emancipatiebeweging op het eiland.

Ook thema’s zoals excuses en herstel worden belicht. Mitchell Esajas en Nikita Krouwel schetsen hoe Keti Koti-herdenkingen in Nederland sinds 1953 een emancipatoir karakter hebben behouden. Julian Neijhorst analyseert de discussies over herstelbetalingen in Suriname, waarbij uiteenlopende visies en ervaringen centraal staan.

Het themanummer onderstreept de noodzaak om diverse perspectieven te betrekken bij het nationale narratief over slavernij. Gomes stelt dat ongelijkheid in toegang tot kennisplatforms een rem zet op de maatschappelijke vooruitgang en democratie. Ze roept op tot structurele veranderingen in onderwijs en media, om de bijdragen van Zwarte wetenschappers en kennisdragers beter te erkennen en integreren.