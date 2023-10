Historische kritiek op slavernij in koloniaal Suriname: Carel Paulus Rier

AMSTERDAM – Het Bijbelvertaalblad ‘Met Andere Woorden’ werpt in zijn tweede editie van dit jaar een blik op een opmerkelijke en vaak onderbelichte episode uit de geschiedenis van Suriname. Terwijl velen bekend zijn met de cruciale rol van zwarte Amerikaanse theologen bij het uiten van kritiek op slavernij en ongelijkheid in de Verenigde Staten in de negentiende eeuw, is het minder bekend dat een soortgelijke kritiek ook te horen was in koloniaal Suriname. Dit verhaal draait om Carel Paulus Rier, een zwarte Surinaamse Baptist die lid was van dezelfde kerkelijke denominatie als de iconische Martin Luther King. En dat is geen toeval.

In de negentiende eeuw, een periode gekenmerkt door grootschalige slavernij en sociale ongelijkheid in Suriname, liet Carel Paulus Rier zijn stem luid en duidelijk horen tegen deze onrechtvaardigheden. Als baptistische voorganger en activist streed hij voor de rechten en waardigheid van zwarte Surinamers, net zoals zijn Amerikaanse tegenhangers dat deden. Zijn boodschap was er een van hoop, gelijkheid en de kracht van collectieve actie.

Rier’s activisme was niet alleen geworteld in zijn geloof, maar ook in zijn diepgewortelde overtuiging dat slavernij en discriminatie onaanvaardbaar waren, ongeacht waar ter wereld ze plaatsvonden. Zijn werk werd een bron van inspiratie voor de zwarte gemeenschap in Suriname en daarbuiten.

Hoewel Carel Paulus Rier niet de internationale bekendheid genoot die latere activisten zoals Martin Luther King zouden krijgen, was zijn bijdrage aan de strijd tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid van onschatbare waarde. Zijn nalatenschap herinnert ons eraan dat de strijd voor gelijke rechten en menselijke waardigheid wereldwijd wordt gevoerd, met helden en heldinnen die zich inzetten voor rechtvaardigheid, ongeacht waar ze zich bevinden.

Dit vergeten hoofdstuk in de geschiedenis van Suriname biedt een belangrijke herinnering aan de kracht van individuen en gemeenschappen om verandering teweeg te brengen, zelfs in de moeilijkste tijden. Carel Paulus Rier blijft een inspiratiebron voor de voortdurende strijd tegen ongelijkheid en onderdrukking, waar dan ook ter wereld.