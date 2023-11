Historische overwinning Argentinië op Brazilië

RIO DE JANEIRO – In een historische wedstrijd in het Maracanã-stadion heeft Argentinië Brazilië verslagen en daarmee de thuisploeg voor het eerst ooit een nederlaag toegebracht in de WK-kwalificatiereeks. De nederlaag komt na een reeks van drie opeenvolgende verliespartijen voor de Selecção, wat het Braziliaanse voetbal in een diepe crisis stort.

Brazilië, dat eerder al verloor van Colombia (2-1) en vorige maand onderuit ging tegen Uruguay (2-0), bevond zich in een kritieke situatie en had dringend behoefte aan een overwinning.

Interim-bondscoach Fernando Diniz leidde de ploeg, vastbesloten om wereldkampioen Argentinië te verslaan. Maar tijdens deze Zuid-Amerikaanse kraker waren de kansen schaars.

De spanning was voelbaar in het stadion, en zelfs de aftrap werd met een half uur vertraagd vanwege onrust op de tribunes. Sommige Argentijnse fans konden hun plaats niet vinden, wat de atmosfeer nog geladen maakte.

Toen het spel eindelijk begon, werd er door beide teams veelvuldig overtredingen begaan, wat leidde tot een reeks kleine en hinderlijke overtredingen. Brazilië kreeg voor rust zelfs drie gele kaarten op hun naam.

Deze historische overwinning zal nog lang worden herinnerd, terwijl Brazilië nu met ernstige vragen en zorgen te maken heeft over hun toekomst in de WK-kwalificatiereeks.