Historische steenbreekmachine veilig gesteld

46 Gedeeld

De historische steenbreekmachine van Rif Sint Marie is gered. Hij staat nu bij de ingang van Coral Estate Resort.

Op 29 april probeerden dieven de historische steenbreekmachine te stelen. Die was met veel geweld uit de kunuku gesleept. Ver kwamen de dieven niet want een van de wielen zakte diep in het zand waardoor de trailer vast kwam te zitten.

De Werkgroep Archeologie Curaçao bekeek in 2013 de machine al en namen er foto’s van. De steenbreekmachine staat op een even oud rijdbaar onderstel met solide wielen. Op de trailer stond ook een dieselmotor met groot aandrijfwiel die er tijdens het wegslepen is afgevallen.

Crusher

De steenbreekmachine, ook wel crusher genoemd, werd begin jaren zestig van de vorige eeuw aangeschaft door Henry Hellburg. Het gevaarte werd door Pegson Ltd. in Engeland gemaakt. De firma bestaat nog onder de naam Terex Pegson Ltd. en maakt nog steeds verrijdbare crushers in Coalville te Leicestershire. In de Verenigde Staten is een distributiecentrum van deze machines in de staat Kentucky.

De steenbreekmachine werd naast het landhuis Grote Berg opgesteld. Daar produceerde de machine zand, grind en steenslag. Dit bedrijf liep naar wens maar toen Grote Berg verkocht werd moest de steenbreekmachine verplaatst worden. Hij werd eerst bij landhuis Rif Sint Marie geplaatst. Na enige tijd werd de machine verhuisd naar de plek op de plantage waar hij tot nu toe bleef staan. Het kwam er echter niet van om hem opnieuw in bedrijf te stellen.

Plantage

Een deel van de plantage Rif Sint Marie werd vanaf de jaren negentig eigendom van wat we nu kennen als Coral Estate Rif Sint Marie. Op dat deel stond ook de steenbreekmachine. Eigenaren en Directie van Coral Estate Rif Sint Marie besloten direct na de poging tot diefstal om de machine veilig te stellen en wel door hem een plaats te geven naast de ingang van Coral Estate.

Helaas hebben de dieven uiteindelijk toch nog iets weten te stelen; een oude driecilinder dieselmotor met gietijzeren vliegwiel en en aandrijfas. Deze was van de trailer gevallen en zou ook worden tentoongesteld op de trailer naast de steenbreekmachine. Deze historische motor werd minder dan een week geleden door de dieven weggehaald.