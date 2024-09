Onderwijs Hittegolf zorgt voor aanpassing lestijden op scholen Curaçao Redactie 12-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Scholen op Curaçao moeten maatregelen nemen om leerlingen en personeel te beschermen tegen de extreme hitte. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) heeft schoolbesturen geïnformeerd dat lessen tijdens een hittegolf moeten worden aangepast. Dit is in lijn met de richtlijnen van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

In een brief aan de schoolbesturen geeft Minister Sithree van Heydoorn aan dat scholen bij een code geel van de Meteorologische Dienst van Curaçao meteen kunnen overschakelen op een verkort lesrooster. Dit betekent dat scholen voor het funderend onderwijs om 12:00 uur hun deuren kunnen sluiten. Voor het voortgezet en beroepsonderwijs worden lessen ingekort tot 30 minuten per uur.

De minister benadrukt dat bij scholen waar de temperaturen door specifieke omstandigheden extreem hoog kunnen oplopen, nog strengere maatregelen mogelijk zijn. Schoolbesturen kunnen in dergelijke gevallen besluiten om de lessen verder te verkorten of zelfs op te schorten, in overleg met het ministerie. Het gaat hierbij om uitzonderlijke situaties waarbij de gezondheid van zowel leerlingen als personeel in gevaar komt.

Naast het aanpassen van de lestijden vraagt het ministerie aan de scholen om ervoor te zorgen dat er voldoende watervoorzieningen zijn en dat leerlingen en medewerkers altijd toegang hebben tot drinkwater. Dit is essentieel om uitdroging en andere gezondheidsrisico’s te voorkomen.

De maatregelen volgen op de aanhoudende hittegolf die de laatste weken het eiland treft. Het ministerie roept alle scholen op om strikt de richtlijnen te volgen, zodat de gezondheid en veiligheid van iedereen gewaarborgd blijft.

