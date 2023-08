Hoe moet het eerherstel van Tula er uit komen te zien?

HILVERSUM – Op Curaçao was deze week de jaarlijkse herdenking van Tula, de leider van een grote slavenopstand in 1795. Zijn vrijheidsstrijd begon op 17 augustus, maar hij werd gevangen genomen, gemarteld en op 3 oktober geëxecuteerd door Nederland. Dit jaar komt er op die datum – 3 oktober – formeel eerherstel van Tula door de Nederlandse regering.

John Leerdam, is kwartiermaker van het op te richten slavernijmuseum dat in Amsterdam gaat komen. Hij sprak in ‘Met het Oog op Morgen’ over het eerherstel.