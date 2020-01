Hoe schrijf ik een sollicitatiebrief?

9 Gedeeld

Je stuit online op een interessante vacature waar je hart sneller van gaat kloppen. De sollicitatiebrief is het eerste wat de werkgever te zien krijgt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de brief nog belangrijker vind dan het cv. Veel gaat in deze tijden een heel stuk sneller en makkelijker, wat prettig kan zijn, des te meer wordt het gewaardeerd als je er echt nog moeite voor doet.

Hoe verkoop je jezelf op de beste manier? Een sollicitatiebrief ook wel een motivatiebrief, is de eerste indruk die je achterlaat bij een werkgever. Het is je ticket naar je gesprek, je visitekaartje, je pitch op papier.

Hieronder de stappen die ik je mee wil geven voor jouw brief

De opening: ‘de Blikvanger’, wanneer de werkgever een scan doet dan blijven de eerst zinnen hangen. Stel je kort en enthousiast voor. Waar heb je de functie gezien en waarom reageer je? Hou deze alinea kort maar onderscheid je wel.

Het middengedeelte: Laat in dit gedeelte zien wie je bent en waarom juist jij de juiste persoon bent voor deze functie. Een goede manier om dit te doen is door een mini-anekdote. Dat is een kort persoonlijk verhaal van twee a drie zinnen, waarmee je het e.e.a. uit de eerste alinea motiveert.

Ga vervolgens in op wat je het bedrijf te bieden hebt en waarom je er graag zou willen werken. Beschrijf waarom jouw competenties bij deze functie passen. Wat zijn je beweegredenen om te solliciteren? Zorg dat je goed het doel omschrijft van jouw sollicitatie. Bereid je voor; bekijk de website, de social media, zodat je weet wie het bedrijf is en wat het uitstraalt. Misschien ken je iemand die voor het bedrijf werkt en jouw informatie kan geven.

Tip: Het middengedeelte bestaat over het algemeen genomen uit 1-3 alinea’s. Zorg dat je sollicitatiebrief het liefst niet langer is dan 1 a4tje.

The Happy End: Zorg voor een pakkende slotzin. Dit is het laatste wat de werkgever leest en je laatste kans om je enthousiasme voor de functie kenbaar te maken bij de werkgever.

Een voorbeeld: ‘Ik ben enthousiast en hopelijk u ook na het lezen van mijn brief en cv. Ik ga heel graag tijdens een persoonlijk gesprek met u in op mijn motivatie en wat ik voor (naam bedrijf) kan betekenen.‘

Last but not least: Wees vooral jezelf. Zodra jij je anders voordoet in een brief, dan zal de werkgever dit tijdens het sollicitatiegesprek merken.

Ben je benieuwd naar de vacatures die wij open hebben staan op Bonaire? Bekijk hier ons actuele vacatureaanbod. Je kunt je ook inschrijven op onze wekelijkse vacature nieuwsbrief.

Kan ik jou helpen met de motivatiebrief? Dan kun je mij mailen op: vacatures@abconlinemedia.com t.a.v. Melanie Zandwijk

Is een sollicitatiebrief schrijven belangrijk? Ja, het is de eerste indruk die je achterlaat bij een werkgever. Het is je visitekaartje, je ticket naar je gesprek, je pitch op ‘papier’. Hoe schrijf ik een goede sollicitatiebrief? Nadat je je hebt voorgesteld in de brief vertel je over wat je te bieden hebt en waarom je er graag zou willen werken. Beschrijf waarom jouw competenties bij deze functie passen. Wat zijn jouw beweegredenen om te solliciteren? Zorg dat je goed het doel omschrijft van jouw sollicitatie. Bereid je voor; bekijk de site, de social media, zodat je weet wie het bedrijf is en wat het uitstraalt. Wat is een goede slotzin in mijn brief? Een voorbeeld: ‘Ik ben enthousiast en hopelijk u ook na het lezen van mijn brief en cv. Ik ga heel graag tijdens een persoonlijk gesprek met u in op mijn motivatie en wat ik voor (naam bedrijf) kan betekenen.‘