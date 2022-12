Hoekstra: daar waar het kan Nederlanders in onrustig Peru helpen

DEN HAAG – Nederland probeert via het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade Nederlanders die vastzitten in Peru te helpen. In het Zuid-Amerikaanse land zijn grootschalige protesten uitgebroken tegen de arrestatie van de afgezette president Pedro Castillo.

Een aantal luchthavens zijn gesloten, dus er zitten toeristen vast. De situatie is volgens minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken inderdaad onrustig.

Zijn ministerie zette het reisadvies voor Peru eerder deze week op oranje: Nederlanders zouden alleen voor noodzakelijke reizen naar Peru moeten gaan.

Het is volgens het reisadvies vooral belangrijk dat Nederlanders niet bij demonstratie of bij oproer in de buurt komen. Er is geen eenduidig beeld over de Nederlanders die nu in Peru verblijven. “Sommige mensen weten zich goed te redden, en kennen het land al veel langer. Anderen vragen zich af: hoe nu verder, en zoeken contact met de ambassade”, stelt Hoekstra.