Hof delegatie bezoekt conferentie Caribbean Association of Judicial Officers

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, ten behoeve van de zes Caribische eilanden is toegelaten als volwaardig lid van de Cajo. Onder deze nieuwe status is rechter Kimberly Lasten gekozen tot lid van het management board.

CAJO staat voor Caribbean Association of Judicial Officers en heeft leden in de CARICOM landen, zoals Trinidad & Tobago, Jamaica, Bahamas, Suriname, Guyana en Belize.

De toetreding van Lasten was onderdeel van De 7e tweejaarlijkse conferentie van CAJO dat eind oktober plaatsvond in Saint Lucia. De conferentie trok meer dan 120 rechterlijke ambtenaren uit de hele regio, waaronder ook een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bestaande uit zes personen

Tijdens de tweeëneenhalve dag durende conferentie waren er verschillende sessies waar de deelnemers aan konden deelnemen. De delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft niet alleen meegedaan aan deze sessies, maar heeft ook een actieve bijdrage geleverd aan de conferentie.

Rechter Kimberly Lasten heeft een sessie gepresenteerd over familierecht, Roëlla Pourier over privacy en gegevensbescherming en Mauritsz de Kort heeft een sessie gemodereerd over genderrechtvaardigheid.