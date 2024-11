Onderwijs Hof dwingt regering Curaçao tot structurele onderwijsbekostiging Dick Drayer 29-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het gerechtshof heeft bepaald dat de regering van Curaçao binnen drie maanden de financiering van het onderwijs structureel in lijn moet brengen met de wettelijke eisen. Minister Sithree van Heydoorn van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport krijgt een tik op de vingers en wordt nu verplicht nieuwe afspraken te maken over de bekostiging, inclusief een verhoging van de normbedragen, om te voldoen aan het Vergoeding en Verantwoordingssysteem.

Deze uitspraak volgt op een langlopende zaak van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), die al sinds 2018 strijdt voor adequate financiering van scholen. In februari 2023 oordeelde de rechter in eerste aanleg al in het voordeel van VPCO, maar de overheid gaf slechts een tijdelijke financiële tegemoetkoming in augustus 2023. Deze extra middelen bleken niet voldoende om de structurele tekorten in de materiële kosten zoals onderhoud, lesmateriaal en faciliteiten aan te pakken.

Volgens het hof heeft de minister nagelaten om de normbedragen periodiek te evalueren en aan te passen, zoals wettelijk verplicht. Dit leidde ertoe dat openbare scholen te veel geld behielden, terwijl bijzondere scholen benadeeld werden. Het hof benadrukt dat er sprake is van structurele tekortkomingen die snel opgelost moeten worden.

Het geschil draait niet alleen om de hoogte van de vergoeding, maar ook om transparantie. Het hof stelt dat de overheid duidelijk moet maken hoe publieke middelen worden gebruikt. Met deze uitspraak verplicht het hof de regering om een definitieve oplossing te vinden voor het probleem, inclusief een verhoging van de normbedragen tot een vastgesteld bedrag van ruim 420.000 gulden per school.

Met deze uitspraak komt een einde aan het hoger beroep van de regering tegen eerdere rechtelijke uitspraken. De VPCO noemt de beslissing een overwinning voor het onderwijs op Curaçao, terwijl de regering onder druk staat om snel actie te ondernemen en langdurige juridische conflicten te vermijden.

0