Hof eens met Silvania: Belastingaanslagen van vóór 2017 worden niet meer ingevorderd

WILLEMSTAD – Vandaag heeft het Gerechtshof in Willemstad in diverse zaken bepaald dat belastingplichtigen ervan uit mogen dat opgelegde aanslagen van 2017 en ouder niet meer ingevorderd worden.

Deze belastingaanslagen zijn sinds eind januari 2023 al niet meer te vinden op de lijsten van de Ontvanger. Het feit dat het ministerie van Financiën op 3 april enkele uitzonderingen heeft gemaakt op dit nieuwe beleid, verandert niets voor belastingplichtigen voor die datum.

Opschoning

De minister van Financiën van Curaçao besloot aan het begin van dit jaar tot opschoning van het bestand van de Ontvanger en heeft dit aangepaste beleid bekendgemaakt. Deze aanpassing komt er (aanvankelijk) op neer dat aanslagen die betrekking hebben op de belastingjaren 2017 en ouder niet meer actief worden ingevorderd.

De minister heeft vanaf januari dit jaar op zijn Facebookpagina verslag gedaan over de inzichten en ontwikkelingen en afboekingen ten aanzien van belastingschulden van 2017 en ouder. In deze berichtgeving heeft de minister te kennen gegeven dat alle belastingschulden c.q. -aanslagen van de belastingjaren 2017 en ouder niet meer actief worden ingevorderd.

Ook adviseerde de minister in zijn berichten aan belastingplichtigen om bij de Ontvanger een debiteurenlijst op te vragen om te controleren of de opschoning correct heeft plaatsgevonden.

Niet invorderen

Het Hof oordeelt dat de niet voor meerdere uitleg vatbare, zonder voorbehoud gedane uitlatingen van de minister van Financiën, herhaald in meerdere Facebook- en krantenberichten, in de gegeven omstandigheden ertoe leiden dat belastingplichten uit die handelwijze redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat de Ontvanger belastingaanslagen aanslag niet meer kan en zal invorderen.

In een opvallende wending heeft Minister Silvania van Financiën begin 2023 aangekondigd dat belastingschulden van 2017 en eerdere jaren niet langer actief worden ingevorderd door de Ontvanger. Dit nieuws, via zijn Facebookpagina verspreid, heeft geleid tot opluchting bij belastingplichtigen. De Minister heeft expliciet en zonder twijfel laten weten dat dit besluit van toepassing is op alle belastingaanslagen en schulden van die periode. Ook adviseert hij belastingbetalers om bij de Ontvanger een overzicht van openstaande schulden op te vragen om de correctheid van de invorderingslijst te verifiëren.

De volledige uitspraken zijn beschikbaar op www.rechtspraak.nl onder de referentienummers ECU:Nl:OGHACMB:2023:147, 148 en 149. Dit markeert een belangrijk moment in de belastingaangelegenheden van voorgaande jaren, met verstrekkende gevolgen voor belastingbetalers.