Hof: ook buschauffeurs op Bandariba moeten veiligheidsgordels dragen

WILLEMSTAD – Bestuurders van kleine bussen, tot negen passagiers, moeten hun veiligheidsgordel dragen. Dat heeft het Hof in Willemstad bepaald. STO, de vakbond van kleine bussen had een proces uitgelokt, omdat bussen op Bandabou geen riemen dragen.

Tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep sprak de voorzitter van STO, Giovanni Decaster namens 150 chauffeurs van kleine bussen. Die vinden het onmenselijk om elf uur per dag te moeten rijden met een veiligheidsgordel. Screenshot: ND News

Toeristenkonvooien, toeristenbussen en middelgrote bussen die de route naar Banda Abou rijden, zijn inderdaad uitgezonderd van de gordelplicht, maar kleine bussen en taxi’s niet. Tot ergernis van de vakbond.

Alles draait om het aantal stoelen in de bus. De bussen naar Bandabou hebben geen negen sotelen zoals in Bandariba, maar vijftien en vallen daardoor onder de ontheffing.

De rechters adviseerden Decaster om naar de relevante instanties te gaan en ook om ontheffing te vragen, net zoals bij andere bussen.