Hof oordeelt: Korpodeko krijgt rechten op Venezuela-claim Insel Air 28-11-2024

WILLEMSTAD – Ontwikkelingsbank Korpodeko heeft in hoger beroep recht gekregen op de zogenoemde Venezuela-claim van het failliete Insel Air. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie oordeelde eregisteren dat de claim, die als zekerheid aan Korpodeko was overgedragen in ruil voor financiering, rechtsgeldig is. De curator van Insel Air wordt verplicht om activa, inclusief vorderingen, reserveonderdelen en vliegtuigen, over te dragen aan Korpodeko.

De Venezuela-claim betreft tegoeden die Insel Air nog had bij de Venezolaanse overheid, ter waarde van bijna 89 miljoen dollar. Deze claim werd in 2006 door Insel Air als onderpand aan Korpodeko aangeboden voor verstrekte leningen. De rechtbank bevestigt nu dat deze overdracht niet frauduleus is en voldoet aan eerdere afspraken tussen de partijen. Hiermee kan Korpodeko haar rechten afdwingen zonder verdere vertraging.

Verweer curator

De curator van Insel Air stelde dat de overdracht teruggedraaid moest worden om andere schuldeisers te beschermen. Het Hof wees dit verweer af, met als argument dat de verplichting om zekerheid te stellen al sinds 2006 bestaat. Uit de jaarrekening van Insel Air uit 2016 blijkt dat de activa van de luchtvaartmaatschappij bestonden uit onder meer bijna 2,8 miljoen dollar aan reserveonderdelen, bijna 19 miljoen dollar aan tegoeden, ruim 51 miljoen dollar aan financiële activa, bijna 12 miljoen dollar aan vliegtuigen en ruim 835.000 dollar aan inventaris.

Advocaten benadrukken dat de werkelijke waarde van de claim waarschijnlijk lager ligt dan deze balanswaarden, maar blijven benadrukken dat de claim een belangrijke bron is voor het terugwinnen van de door Korpodeko verstrekte leningen.

Proceskosten

Naast de overdracht van de activa heeft het Hof de curator veroordeeld tot het betalen van proceskosten aan Korpodeko, een bedrag van ruim 55.000 gulden. De uitspraak is direct uitvoerbaar, wat betekent dat Korpodeko niet hoeft te wachten op een mogelijk beroep om haar rechten te effectueren.

