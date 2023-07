Hof: Regering Curaçao in de fout met zorgbudgetten van het CMC 

WILLEMSTAD – Minister Javier Silvania Silvania heeft onterecht geen rekening gehouden met de werkelijke transitie- en opstartkosten in het zorgbudget over van de afgelopen jaren. Die hadden ongeveer vijftig tot zestig miljoen gulden hoger moeten zijn. Dat is een van de uitkomsten in een hoger beroepszaak, waarover drie rechters van het Hof in Willemstad gisteren uitspraak deden.

Volgens het Hof heeft de minister fouten gemaakt door de transitie- en opstartkosten niet op te nemen in het zorgbudget na de opening van het ziekenhuis op 15 november 2019. Hij had een alternatieve regeling moeten treffen.

Daarnaast werd geconstateerd dat de minister de kosten van accreditatie en een bedrag van 3,6 miljoen gulden aan rentelasten niet had meegenomen. Ook had de minister onterecht een korting van vierhonderd duizend gulden op medische middelen en materialen toegepast in het zorgbudget voor 2020, wat volgens het Hof ook gecorrigeerd moet worden.

De minister heeft nu drie maanden de tijd om nieuwe zorgbudgetbeschikkingen af te geven, rekening houdend met de uitspraak van het Hof. De Sociale Verzekeringsbank SVB moet vervolgens het meerdere bedrag betalen. De voor het CMC gunstige uitspraak heeft ook gevolgen voor de nog niet vastgestelde zorgbudgetten voor 2022 en de komende jaren.

De uitspraak van het Hof is definitief en er kan geen beroep tegen worden ingesteld. Het CMC zegt optimistisch te zijn en ernaar uit te kijken om deze kwestie in goed overleg met de regering op te lossen, in overeenstemming met de uitspraak van het Hof.