Curaçao Hof van Justitie start tweede editie 'Konosé bo Isla'

WILLEMSTAD – Het Hof van Justitie op Curaçao is begonnen met de tweede editie van Konosé bo Isla, een programma dat collega’s meer inzicht geeft in de cultuur, geschiedenis en maatschappelijke dynamiek van Curaçao en de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk. Het initiatief stimuleert een diepere verbinding met de samenleving en moet bijdragen aan een beter begrip van lokale gebruiken.

Voormalig premier Maria Liberia-Peters opende de reeks met een lezing over de politieke geschiedenis van Curaçao. Ze ging in op belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen die het eiland door de jaren heen hebben gevormd.

Het programma omvat daarnaast een excursie over de slavenopstand van 1795 onder leiding van historicus Charles do Rego, een lezing over de dynamiek binnen het Curaçaose gezin door Michella Schotborg, en een gesprek over religie en spiritualiteit met onder andere professor Rose Mary Allen en religiewetenschapper Reginald Ansano.