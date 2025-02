Politie en Justitie Hof wijst hoger beroep ‘Lo’ Martines af Redactie 01-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto Facebook

WILLEMSTAD – Het Hof van Justitie heeft het hoger beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot opheffing en schorsing van de voorlopige hechtenis van ex-parlementariër Lo Martines ongegrond verklaard. Dat meldt het Openbaar Ministerie naar aanleiding van vragen uit de media.

Martines zit sinds 5 november 2024 vast op verdenking van drugssmokkel en witwassen in het onderzoek ‘Bleda’, dat al meer dan een jaar loopt. Het Openbaar Ministerie benadrukte toen dat de arrestatie een belangrijke stap was in een langdurig onderzoek naar ernstige strafbare feiten die de veiligheid van de samenleving ernstig aantasten. Een deel van de vermeende delicten vond plaats terwijl Martines parlementslid was

De uitspraak betekent dat hij voorlopig in hechtenis blijft.