Hof wil onderzoek NFI om te bepalen of er sprake is van nieuw feitenmateriaal in herzieningszaak Vernon Rombley

WILLEMSTAD – Het Hof op Curaçao heeft gisteren nog geen uitspraak gegeven in de herzieningszaak Vernon Rombley. Die is aangespannen door de advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger omdat zij bewijzen zouden hebben dat Rombley onschuldig is en slachtoffer zou zijn van een gerechtelijke dwaling.

Vernon Rombley is veroordeeld omdat hij in 2014 een Chinese supermarkteigenaar zou hebben doodgeschoten. Maar volgens het advocatenduo blijkt uit nieuw onderzoek dat hij de schutter niet geweest kan zijn. Het hardste mogelijk ontlastende bewijs is volgens de advocaten dat de schutter een stuk kleiner zou zijn dan Rombley. Dat zou blijken uit camerabeelden van de zaak.

Het hof heeft nu bevolen dat het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek moet doen naar de lichaamslengte van de man die op de beelden de moord pleegt. Het herzieningsverzoek wordt aangehouden totdat het NFI onderzoek heeft gedaan.

Het gezicht van de moordenaar is op de beelden niet goed te zien. Volgens de advocaten blijkt uit de haardracht en de vorm van de wenkbrauwen dat Rombley de dader niet kan zijn. Maar die argumenten heeft het hof naast zich neergelegd. Ook wordt er niets gedaan met beschuldigingen dat de politie WhatsApp-berichten van de telefoon van de dader zou hebben verwijderd.

Rombley was nooit eerder met justitie in aanraking geweest. Hij kwam in beeld bij de politie, omdat hij vriendinnetjes WhatsApp-berichtjes stuurde waarin hij de moord bekende. Over de zaak heeft KRO-NCRV eerder dit jaar de documentaireserie De zaak-Rombley gemaakt.

In tegenstelling tot Nederland, waar de Hoge Raad gaat over herzieningsverzoeken, behandelt op Curaçao het Hof dit soort zaken zelf. Drie rechters van het Hof moeten oordelen over drie collega-rechters van tien jaar geleden.

De teleurstelling bij de familie van Rombley was groot na afloop van de zitting, omdat het Hof slechts over een aspect oordeelt dat het misschien een novum is: een nieuw stukje feitenmateriaal.