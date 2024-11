Met video Hofi Mango heropent haar deuren Maarten Schakel 13-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ruim een half jaar na het noodweer op 4 mei heeft natuurpark Hofi Mango haar deuren heropend. Deze maandag presenteerden broers Jandino en Kenneth Asporaat aan pers en genodigden het opgeknapte natuurpark.

De afgelopen zes maanden zijn onder andere de bruggen, geasfalteerde wegen en palmentuin volledig hersteld. Daarnaast is er een speeltuin bijgekomen en een tweede restaurant in de vorm van een foodtruck en diverse picknicktafels. Intussen wordt hard gewerkt aan een vlindertuin, een Japanse tuin en een kolibrietuin.

Asporaat heeft de ambitie om in het park een vijfdelige zipline te laten bouwen en diverse ecolodges. Voor beide is het wachten op de laatste vergunningen. Belangrijkste voor Asporaat is dat dit alles in lijn gebeurt met de historie, de natuur en de identiteit van Curaçao. In totaal is het park 36 hectare groot. Daarvan mag volgens Asporaat 3% bebouwd worden.

Noodweer op 4 mei

Op 4 mei verwoestte noodweer een groot deel van de lager gelegen infrastructuur van Hofi Mango. Ook op andere delen van Banda’bou was veel schade. Asporaat noemt gebrekken watermanagement als voornaamste oorzaak. Op 4 mei braken diverse dammen door en bleken delen van de westkant van ons eiland niet bestand tegen de grote hoeveelheden water. Herstelwerkzaamheden hebben nadien plaatsgevonden, maar structurele verbetering van die infrastructuur laat nog op zich wachten.

