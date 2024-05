Weer en klimaat Flinke schade Hofi Mango van Jandino en broer Kenneth door noodweer Dick Drayer 04-05-2024 - 2 minuten leestijd

BÁNDABOU – Een tragedie treft het prachtige Nationaal Park Hofi Mango op Curaçao, nadat hevige regenval een damdoorbraak heeft veroorzaakt en grote schade aanbracht. Jandino Asporaat, die het park heeft opgezet met zijn broer Kenneth, spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de situatie en roept op tot dringende actie om verdere rampen te voorkomen.

“Onze beheerder en zijn jonge gezin zijn net op tijd geëvacueerd. We leven mee met alle slachtoffers van Bándabou en hopen dat deze ramp beperkt zal blijven bij deze enorme materiële schade en geen menselijke slachtoffers zal eisen,” deelde Jandino bezorgd op Instagram.

Voor velen is het geen verrassing dat de recente gebeurtenissen verband houden met langdurige verwaarlozing van de dammen en infrastructuur op Bándabou. “Vele van jullie weten dat door onze liefde en verantwoordelijkheid naar Curaçao, wij al jaren pleiten dat er een gedegen herstel en onderhoudsplan komt voor de dammen en rooien op Bándabou.”

“Wij hebben afgelopen vijf jaar bloed, zweet, tranen gestopt in Hofi Mango om een prachtige nationale park te maken en te investeren in Bándabou. Als er om ons heen niet de benodigde maatregelen worden getroffen die belangrijk is voor de infrastructuur en veiligheid van het gebied. Is het letterlijk dwijlen met de kraan open,” benadrukte Jandino.

De tragische gebeurtenissen van vandaag benadrukken de dringende noodzaak om actie te ondernemen. Jandino heeft al gesproken met premier Pisas en heeft zijn steun aangeboden om te helpen bij het aanpakken van de situatie.

“Ik heb met Minister President Pisas gesproken over het ernst van de situatie en verteld dat wij klaar staan om te ondersteunen en actie te ondernemen. Het probleem wordt al decennia lang vooruit geschoven. Het niet aanpakken wordt ons nu fataal. Laten wij nu handen in één slaan en het nu voor eens en altijd oplossen,” drong Jandino aan.