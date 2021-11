Hofpresident adresseert homo-onvriendelijke uitspraak van christelijke voorgangers op Curaçao

5 Gedeeld

De toespraak van mr. Saleh was ter gelegenheid van de installatie van nieuwe rechters

De president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie pleit voor onafhankelijk onderzoek naar het vertrouwen in de rechtspraak. mr. Eunice Saleh reageert met dit pleidooi op de aantijgingen van de Vereniging van Christelijke Voorgangers, de APK, afkorting van Asosashon Pastornan Kristian.

Die vroeg zich publiekelijk af of de bevolking van Curaçao nog wel vertrouwen kan hebben in het Hof. Aanleiding was een vonnis van het Gerecht over het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht.

De voorgangersvereniging insinueerde dat het Hof bevooroordeeld was vanwege de seksuele geaardheid van de voorgedragen Hof-president Mauritsz de Kort. Maar het bewuste vonnis was niet door hem gewezen.

In een toespraak ter gelegenheid van de installatie van nieuwe rechters zegt Saleh, dat de insinuaties niet eenmalig waren. In een onlangs gehouden debat met advocaten heeft APK de aantijgingen en insinuaties.

Global Justice

Het Gemeenschappelijk Hof waakt ervoor om publiekelijk in discussie te gaan, vooral als het gaat om de inhoud van rechtszaken. Maar, de uitspraak van APK raakt niet alleen een concrete rechtszaak, maar ook een groter thema: vertrouwen in rechters en rechtspraak in het algemeen.

Het Hof heeft onlangs besloten om zich aan te melden bij het netwerk van de Verenigde Naties, Global Judicial Integrity Network. Saleh is voorstander van het geven van rapportcijfers voor de rechspraak, zoals World Justice Project Rule of Law Index 2021 dat doet.

In hun laatste rapport zijn 139 landen opgenomen waar scores worden geven op onder meer Burgerlijke Rechtspraak en Strafrechtspraak. De scores zijn afkomstig van 138.000 zogenaamde household surveys en 4.200 legal practitioner and expert surveys wereldwijd. Nederland scoort met 0.83 op een schaal van 0 tot 1 op nummer 6 wereldwijd.

Vertrouwen

Op de scorekaart staan ook landen/eilanden in de Caribische regio. Het Caribisch deel van het Koninkrijk is niet meegenomen in dit onderzoek, tot spijt van Hofpresident Saleh. “Het zou mooi zijn als onze Landen in het rapport 2022 wel worden betrokken. Ik zie een dergelijk onderzoek met vertrouwen tegemoet: voormelde systeemwaarborgen, de inzet van alle collega’s en de samenwerking met de rechtscolleges in Nederland laten zien dat het Hof de kernwaarde van haar visie, het waarborgen van het vertrouwen in de rechtspraak, continue hoog op de agenda heeft staan.”

Saleh sloot haar toespraak af met een duidelijke boodschap voor de Christelijke Voorgangers: “Het Hof heeft er alle vertrouwen in dat deze kernwaarde ook bij de aanbevolen toekomstige president in goede handen is.”