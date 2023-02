Hoge boetes bij niet naleven regels tijdens Curaçaose Karnaval

WILLEMSTAD – De politie gaat ook dit jaar hard opgetreden tegen het verstoren van de openbare orde tijdens karnaval. Gedurende alle optochten zal een zerotolerance beleid worden gehanteerd, aldus het OM in een persverklaring.

Zo moet iedereen vanaf 12 jaar die zich in de buurt van de carnavalsroute bevindt een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben. De boete voor het niet bij je hebben bedraagt 150 gulden.

Preventief fouilleren

Op grond van de Vuurwapenverordening heeft het OM een bevel tot preventief fouilleren aan de politie gegeven dat geldig zal zijn vóór, tijdens en na de carnavalsoptochten.

Dat wil zeggen dat er door de politie gefouilleerd kan worden op vuurwapens bij een redelijk vermoeden zonder dat er nog een voorafgaande verdenking aanwezig is. Wie iets bij zich heeft dat als wapen kan dienen, krijgt een boete van 500 gulden.

Verkeer

Het KPC en het OM treedt hard op in het verkeer, met name is er aandacht voor bestuurders en bijrijders van tweewielige motorvoertuigen zoals motorfietsen en scooters, maar ook quads en auto’s.

Voor voertuigen op twee wielen dienen zowel de bestuurder als bijrijder een goed zittende helm te dragen. Wie dat niet doet, krijgt een schikking voorgelegd van 300 gulden.

Feveren, hoppen en driften met auto’s, motorfietsen, scooters of andere voortuigen wordt niet getolereerd. In die gevallen volgt een boete van 750 gulden, wordt het voertuig in beslag genomen en de bestuurders aangehouden. Geluidsoverlast kost 500 gulden.

Bestuurders van auto’s, scooters, motorfietsen en quads dienen in het bezit te zijn van een geldige keuringskaart, belasting kaart, verzekeringsbewijs en een geldig rijbewijs. Voor elke overtreding is de sanctie 250 gulden, geen verzekering kost je 300 gulden.

Mensen die zich niet aan al deze regels houden worden aangehouden en het desbetreffende voertuig wordt in beslag worden genomen. Op het politiebureau krijgt de betrokkene een transactie aangeboden. Als je dit bedrag meteen betaald, wordt 15% korting gegeven. Als aan al deze eisen is voldaan kan het in beslag genomen voertuig vanaf 15 maart opgehaald worden.

Op 24 april 2023 is zittingsruimte ingepland voor degenen die een dagvaarding hebben gekregen. Degenen die hiervoor kiezen maken kans op een gevangenisstraf, een hogere boete en een strafblad.