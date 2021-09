Hoge integriteitsrisico’s binnen justitie op Sint-Maarten

2 Gedeeld

PHILIPSBURG – Economische en politieke instabiliteit, gekoppeld aan ministers die komen en gaan en ieder hun eigen manier van besturen hanteren, hebben geleid tot een omgeving waarin wangedrag onopgemerkt blijft of zonder gevolgen kan plaatsvinden. Dat stelt de Integriteitskamer van Sint-Maarten na een snelle scan van het ministerie van Justitie in Philipsburg.

De Integriteitskamer constateert dat de uitvoerende instanties van het ministerie ieder op hun eigen wijze te werk gaan. Hierdoor worden wet- en regelgeving en bepaalde kennis en ervaringen niet gedeeld. De kamer doelt hier op de politie van Sint-Maarten (KPSM), de Immigratie en Grensbewakingsinstantie (IBPS), de Nationale Recherche en de Pointe Blanche-gevangenis en huis van bewaring.

De uitvoerende instanties pakken wangedrag wel aan, merkt de Integriteitskamer op: “Maar dit gebeurt op ad-hocbasis wanneer er voldoende geruchten van wangedrag zijn. De structurele uitvoering ontbreekt echter”, aldus de Integriteitskamer.

Er wordt organisatorische instabiliteit ervaren bij KPSM, IBPS, de Nationale Recherche en de gevangenis, aldus het rapport. “De frequente verandering in de regering heeft invloed op de lange termijn doelstellingen en leidt tot demotivatie van werknemers.”

De Integriteitskamer geeft aan dat er binnen het ministerie van Justitie een uitgebreid wet- en regelgevingskader bestaat, inclusief de gedragscode en andere integriteitsspecifieke infrastructuur. De functieboeken zijn echter onvolledig.

Integriteitstraining

Medewerkers bij de verschillende uitvoerende organisaties erkennen de behoefte aan regelmatige integriteitstrainingen en workshops. Integriteit is een essentieel onderdeel van hun bureau en er zijn verschillende initiatieven genomen om integriteit te waarborgen. Het uitvoeren van opleidingsactiviteiten om het belang van integriteit bij de uitvoerende instanties te verankeren is echter nog beperkt. De laatste training specifiek over integriteit vond plaats in 2014.

Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde van de samenleving, stelt de Integriteitskamer. “De medewerkers moeten daarom altijd integer gedrag vertonen, ze zijn rolmodellen binnen de gemeenschap. Op basis van de verstrekte informatie lijkt er echter onvoldoende mogelijkheid te zijn om werknemers uit een functie te verwijderen wanneer ongewenst gedrag herhaaldelijk wordt vertoond.”

Hoewel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van administratief verlof, is de mogelijkheid voor zwaardere sancties, of zelfs beëindiging, “uiterst moeilijk en kan jaren duren”, concludeert het rapport.

Personeelstekort

Een veelvoorkomend probleem van het ministerie van Justitie is onderbezetting. Dit heeft ertoe geleid dat meerdere personen meerdere functies binnen het ministerie vervullen. “Personen die meerdere functies vervullen, zijn mogelijk niet in staat om elke functie naar beste vermogen uit te voeren, en de combinatie van functies kan soms leiden tot belangenverstrengeling.”

Sommige werknemers hebben de neiging om voor langere tijd dezelfde functie in te nemen. “Bij kwetsbare functies zou roulatie van medewerkers de risico’s op integriteits-gerelateerd wangedrag verkleinen”, stelt de Integriteitskamer. “Er zijn meerdere medewerkers geplaatst in waarnemend functies die bedoeld zijn voor een tijdelijke periode. In gevallen waarin de werknemers tegelijkertijd hun waarnemende functie en hun primaire functie uitoefenen, kan dit ook leiden tot belangenverstrengeling.

Gedemotiveerde medewerkers

De Integriteitskamer registreert een gebrek aan motivatie bij een aantal medewerkers. “Hiervoor werden verschillende redenen genoemd: een algemeen gebrek aan materialen en financiële middelen, lage salarissen, beperkte doorgroei-mogelijkheden, ongeschiktheid voor een functie, plaatsing in tijdelijke of waarnemende functies. Allemaal demotiverend voor medewerkers.”

Bij gebrek aan een specifieke meldprocedure stelt minister van Justitie Anna Richardson momenteel een “Commissie Binnenlandse Zaken” in die alle klachten binnen en tegen het ministerie zal behandelen.

Regelgeving over datagebruik, databescherming en datadeling ontbreekt nog. Medewerkers geven ook aan dat er onvoldoende hardware en software op het gebied van informatietechnologie is voor een effectieve uitvoering van hun taken en doelstellingen.

Regelgeving

Van de vier onderzochte uitvoerende agentschappen beschikt alleen de immigratie- en grensbeschermingsdienst niet over een uitgebreid wettelijk en regelgevend kader. Hoewel het kader dat regelgevende processen regelt aanwezig en toepasbaar is, ontbreekt het aan regelgeving die specifiek de gedragsnormen van de organisatie bepaalt.

De Integriteitskamer merkt op dat het IBPS zich desondanks inzet om ongewenst gedrag te voorkomen door middel van een aantal informele integriteits-gerelateerde processen. “De procedures omvatten tijdelijke interne overplaatsing en de afdeling heeft ook het initiatief genomen om het personeel te trainen in de toepassing van de wetten die de toelating en verwijdering van aanvragers regelen, evenals in de richtlijnen.”

De Integriteitskamer beveelt minister Richardson van Justitie aan om een ​​overheidsbeloningssysteem toe te staan ​​dat rekening houdt met de omstandigheden van de uitvoerende instanties binnen het ministerie van Justitie. “Voeg een toelichting bij de Landsverordening instelling en organisatie Rijksoverheid LIOL van het ministerie van Justitie om de daadwerkelijke werking van de uitvoeringsorganen binnen het Ministerie weer te geven om te voorkomen dat instanties in strijd met de wet- en regelgeving opereren.”

Ook wordt de minister geadviseerd om te zorgen voor bewustwording van integriteit door toegankelijkheid van het wet- en regelgevingskader en het regelmatig geven van trainingen en bijscholingen aan het personeel.

Tot slot beveelt de Integriteitskamer aan om discussies over integriteitskwesties te faciliteren en te integreren in de organisatiestructuur.