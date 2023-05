Hoge prevalentie HIV in Curaçao: Pleidooi voor opname HIV/AIDS in agenda van komende IPKO

WILLEMSTAD – Curaçao kent een alarmerende prevalentie van Hivbesmettingen, die volgens schattingen minstens 0,53 procent van de bevolking is. Maar het werkelijke aantal geïnfecteerden is nog onbekend, zegt PAR-Statenlid Ana Maria Pauletta. Deze zorgwekkende situatie leidt tot een dringende oproep om HIV/AIDS op te nemen in de agenda van de volgende Interparlementaire Koninkrijks Overleg IPKO.

Recentelijk hebben SPIRIT en de Red Cross Blood Bank Foundation een onderzoek naar HIV/AIDS georganiseerd in Aruba, Bonaire en Curaçao. De resultaten van dat onderzoek voor Curaçao zijn te vinden via deze link: https://aidsfonds.nl/media/3295/factsheet-spirit-curacao.pdf

Het onderzoek biedt inzicht in de lokale situatie, maar ook in de overeenkomsten met de andere eilanden binnen het Koninkrijk. “Deze studie toont het belang van samenwerking binnen het Koninkrijk”, aldus Pauletta.

In dit licht doet zij een verzoek bij de commissie ter voorbereiding op de volgende OPKO. “Als we deze pandemie willen bestrijden en het aantal infecties binnen het Koninkrijk willen verminderen, moeten we samenwerken. Samenwerking op het gebied van bewustwording, het bestrijden van onjuiste informatie, het verminderen van stigma, het aanbieden van behandeling en adequate medicatie in het gehele Koninkrijk, en het garanderen van een preventieve aanpak, moet worden besproken”, zegt Pauletta.

De parlementen van het Koninkrijk komen binnen het IPKO weer samen in de week van 1 tot 5 juni. De agenda is nog niet bekend, maar Pauletta wil dit onderwerp toevoegen aan de agenda.