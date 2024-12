Nieuws Curaçao Hoge Raad: Curaçao Airport Holding moet schade vergoeden aan Wijnmakerij Curaçao Dick Drayer 08-12-2024 - 1 minuten leestijd

Betere tijden: opening van de Winery in november 2017

WILLEMSTAD – De Hoge Raad heeft afgelopen week de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in het voordeel van Wijnmakerij Curaçao bevestigd. Hiermee is het cassatieberoep van Curaçao Airport Holding (CAH) en Hato Assets Company (HASCO) verworpen, en blijft CAH verplicht om alle geleden schade van Wijnmakerij Curaçao te vergoeden.

De zaak, die sinds 2017 speelt, draait om het gedwongen stopzetten van de activiteiten van Wijnmakerij Curaçao. Het bedrijf beheerde een wijngaard, een wijnmakerij, een bed and breakfast en organiseerde rondleidingen. In januari 2023 oordeelde het Hof dat CAH verantwoordelijk is voor de schade die uit deze sluiting voortkwam. Het cassatieverzoek dat CAH hiertegen indiende, is nu door de Hoge Raad afgewezen.

Die oordeelde dat er in de eerdere uitspraak geen juridische fouten zaten en zag geen reden om het vonnis te vernietigen. De proceskosten van € 3.057,-, verhoogd met wettelijke rente, moeten door CAH worden betaald.

Roelof Visscher van Wijnmakerij Curaçao reageerde opgelucht: “We zijn ontzettend blij met deze beslissing van de Hoge Raad. Dit bevestigt dat wij op alle niveaus in ons recht stonden. We kijken ernaar uit om de geleden schade te herstellen en vooruit te kijken naar de toekomst.”

De exacte hoogte van de schadevergoeding moet nog worden vastgesteld, maar Wijnmakerij Curaçao claimt een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro.​

Wijnmakerij Curaçao was een bijzondere onderneming met lokale wijnproductie en gastvrijheidsdiensten, die zowel toeristen als inwoners bediende.

