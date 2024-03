Hoge Raad handhaaft veroordeling â€˜Umpieâ€™ Welvaart

Nieuws Curaçao Hoge Raad handhaaft veroordeling ‘Umpie’ Welvaart Redactie 2024-03-13 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Hoge Raad in Nederland heeft de veroordeling van de bekende Curaçaose fotograaf Humbert Welvaart bevestigd, waardoor hij een celstraf van vier jaar moet uitzitten. De beslissing laat het eerdere oordeel van het Hof in Willemstad, over Welvaart’s betrokkenheid bij de invoer van 16 kilo cocaïne en het beïnvloeden van een getuige, in stand.

De zaak tegen Humbert Welvaart, eigenaar van de boot ‘El Capo’ waarmee de drugs werden vervoerd, trok nationale aandacht nadat hij in eerste instantie was vrijgesproken. Het Hof in Willemstad oordeelde echter anders in hoger beroep, en nu heeft de Hoge Raad dit oordeel bekrachtigd.

De Hoge Raad verwierp de cassatiemiddelen gericht tegen de veroordeling voor zowel de drugsinvoer als het beïnvloeden van een getuige. Een cruciaal element in de veroordeling was Welvaart’s instructie aan een getuige om zijn telefoon “weg te doen”, wat niet alleen technisch onderzoek belemmerde, maar ook vragen over de inhoud van de telefoon voorkwam. “De ding van de hand zal hem verwurgen,” zei Welvaart, wat het Hof interpreteerde als een duidelijke poging tot het manipuleren van getuigenverklaringen.

De Raad benadrukte dat de selectie en waardering van het bewijsmateriaal tot de bevoegdheid van de feitenrechter behoort. Bijzonder in deze zaak is de interpretatie van afgeluisterde gesprekken, die volgens het Hof onomstotelijk aantonen dat Welvaart niet alleen wist van de drugsinvoer, maar ook actief betrokken was bij pogingen om getuigenverklaringen te beïnvloeden.

“Het oordeel van het hof dat sprake is van beïnvloeden van de vrijheid van een getuige om een verklaring af te leggen, is helder en overtuigend gemotiveerd,” aldus de Hoge Raad. Dit verwerpt Welvaart’s claim van onwetendheid over de lading en zijn poging tot beïnvloeding van getuigen.