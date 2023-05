Hoge Raad: veroordeelde schutter bij Pumpulunchi Snèk terecht 25 jaar

WILLEMSTAD – De veroordeelde Sherrel Dall heeft bot gevangen bij de Hoge Raad. Hij kreeg in hoger beroep 25 jaar gevangenisstraf voor de voorbedachte moord op de toen 42-jarige Ruthson “Sony” Lacrum en dat blijft zo. De zaak wordt niet terugverwezen naar het Hof in Willemstad.

De moord vond plaats op 11 september 2020 bij Pumpulunchi snèk, waarbij een man een andere man neerschoot na een discussie. Volgens het politieverslag was Dall aanwezig en zag hij Lacrum met een boos gezicht. Een discussie ontstond waarbij Dall beweerde dat Lacrum hem beledigde. De eigenaar van de snèk besloot om de zaak te sluiten en iedereen naar buiten te sturen. Lacrum en zijn vriend verlieten het pand en Dall stapte in zijn auto en reed weg.

Later keerde Dall terug naar de snèk en opende het vuur op Lacrum. Die werd geraakt en viel neer, waarna Dall vluchtte. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.

Dall beweerde dat hij handelde in een opwelling en dat hij altijd respect toonde, maar de rechtbank oordeelde dat hij genoeg tijd had om na te denken en het gebruik van zijn vuurwapen te vermijden.

De vraag voor de Hoge Raad was of Dall met voorbedachte raad had gehandeld? Het Hof heeft geoordeeld dat het niet aannemelijk is geworden dat verdachte louter heeft gehandeld in ogenblikkelijke gemoedsopwelling of vanwege plots opkomende drift. Het Hof heeft volgens de Hoge Raad met recht geconcludeerd dat de moord met voorbedachte raad is uitgevoerd.