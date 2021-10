Hoge straffen geëist voor corrupte politieagenten op Curaçao

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie heeft gisteren straffen van vier en vijf jaar geëist tegen drie politieagenten. Ook mogen ze acht tot tien jaar niet meer bij de politie werken.

De drie zijn deel van een groep van zes agenten van het Curaçaose Politiekorps die in 2020 op eigen houtje zes woningen binnengedrongen met een valse last om vervolgens geld en drugs afhandig te maken van de bewoners. De andere drie politieagenten stonden begin deze maand voor de rechter. Vanwege COVID-beperkingen was de rechtszaak gesplitst. Op 22 november doet de rechter uitspraak in alle zaken.

