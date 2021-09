Hoge temperaturen dit weekend op de ABC-eilanden

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – Hoewel we best wat regen kunnen gebruiken, zal dit patroon op korte termijn niet veranderen aangezien we de komende 3 dagen vooral droge en erg warme omstandigheden verwachten.

De temperaturen zullen zeer hoog zijn, met nachtelijke temperaturen van rond de 28 graden Celsius / 82 graden Fahrenheit en dagtemperaturen van circa 34 graad Celsius / Fahrenheït. De wind zal over het algemeen gematigd zijn met hogere windstoten en meestal uit zuidoostelijke richting.

Tegen dinsdag of woensdag zouden we een patroon kunnen zien veranderen in het weer met lagere temperaturen, meer bewolktheid en mogelijk hogere kansen op wat bui activiteiten. Zorg ervoor dat je gehydrateerd blijft en bescherm jezelf goed tegen de zon.

